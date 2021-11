Das Rätsel

Es gibt noch echte Herausforderungen im Leben: das Lösen von Rätseln zum Beispiel. Was die Einen für eine kinderleichte Frage halten, darüber zerbrechen sich die Anderen ewig den Kopf. Aber schon beim nächsten Mal kann es dann umgekehrt sein. Genau diese ausgleichende Gerechtigkeit ermutigt Katharina Eickhoff, immer am zweiten Samstag im Monat in der SWR2 Musikstunde ihre Fährten quer durch die (Musik-)Geschichte zu legen. Auch wer überhaupt nicht mitraten möchte, kommt hier auf seine Kosten; die Geschichten rund um die Rätselfragen sind es allemal wert, gehört zu werden.

1. Rätselfrage:

Der Film, zu dem diese Musik von Elmer Bernstein gehört, spielt auf einer eigentlich ganz herrlich gelegenen Insel, die aber rund 30 Jahre lang ein angeblich 100 Prozent ausbruchssicheres Gefängnis mit ausgesprochen schlechtem Ruf beherbergt hat.

Vom Namen dieser Insel wird gleich der erste Buchstabe gebraucht!



LÖSUNG: Alcatraz



2. Rätselfrage:

Dieses Klavierkonzert hier ist in einem sehr besonderen Haus uraufgeführt worden, Konzert- und Opernhaus, Operetten-Dorado, Sprechtheater und Musicalbühne ist es seit seiner Eröffnung vor 220 Jahren gewesen, und es ist heute immer noch, oder: mal wieder eine der wichtigsten Adressen für fortschrittliches Musiktheater.

Vom Namen dieses Hauses, das dem Komponisten von eben zwischendurch auch mal zum Wohnhaus geworden ist, zählen Sie bitte den fünftletzten Buchstaben ab!



LÖSUNG: Theater an der Wien



3. Rätselfrage:

Die Frauen, die hier zum russischen Nationalfeiertag The Whos „Won’t get fooled again“ angestimmt haben, gehören zu einem russischen Künstlerinnenkollektiv, das seit nun schon über zehn Jahren gegen die Putin’sche Staatsgewalt anperformt und sich – trotz der sehr realen Bedrohung durch Straflager und Folter – für Freiheit, Feminismus und Queerness stark macht.

Vom Namen dieser tapferen Künstlerinnengruppe merken Sie sich mal den 3. Buchstaben!



LÖSUNG: Pussy Riot



4. Rätselfrage:

Unter dem Motto „Swing frei, Schütz!“ hat sich das Harald Rüschenbaum Trio da des notorischen Leierkasten-Hits vom „Jungfernkranz“ angenommen, der mit der Uraufführung des „Freischütz“ im Juni vor 200 Jahren über die Welt kam, und der dann einen schreibenden Zeitgenossen von damals so dermaßen gnadenlos verfolgt hat, dass er daraus eine grandiose literarische Satire gemacht hat.

Ein guter alter Bekannter hier im Rätsel – von seinem Vornamen merken Sie sich bitte den 2. Buchstaben!



LÖSUNG: Heinrich Heine



5. Rätselfrage:

Yngwie Malmsteen heißt der schwedische Hardrock-Gitarrengott, der sich für die virtuosen Fantasien auf seiner Stratocaster gern bei Bach, Beethoven oder Paganini inspirieren ließ – in diesem Fall hat er sich als Einleitung ein wohlbekanntes Stückchen eines Barockkomponisten ausgeliehen, der eigentlich nur für dieses Stück berühmt ist – und das, stellte sich irgendwann raus, ist noch nicht mal von ihm, sondern ist ihm im 20. Jahrhundert von seinem selbst komponierenden Biografen untergeschoben worden.

Vom Nachnamen des Barockmeisters, der diesen Juni 350. Geburtstag hat, nehmen Sie mal noch den vorletzten Buchstaben!



LÖSUNG: Tomaso Albinoni



Das Lösungswort lautet: ARSEN





Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

John Barry:

Born free, aus: Born free (Film, 1966)

Frank Sinatra (voc)

Orchester

Leitung: Gordon Jenkins

Elmar Bernstein:

Pastorale

Studio-Orchester

Leitung: Elmar Bernstein

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58

Pierre-Laurent Aimard (Klavier)

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Pete Townshend:

Won’t get fooled again

Pussy Riot

Carl Maria von Weber:

Ouvertüre aus: Der Freischütz

Staatskapelle Dresden

Leitung: Carlos Kleiber

Carl Maria von Weber:

Wir winden dir den Jungfernkranz (aus „Der Freischütz“)

Harald Rüschenbaum Trio

Yngwie J. Malmsteen:

Icarus' dream Suite op. 4

Yngwie J. Malmsteen's Rising Force