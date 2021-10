Im Herbst greift gern der Blues nach uns, das Gemüt verdunkelt sich. Was tun? Ganz einfach: Wir packen die Schwermut beim Kragen und schauen ihr in die Augen. Denn die Melancholie zieht sich als starke kreative Kraft durch die Musikgeschichte: Komponisten ließen sich von ihr inspirieren. Mal wurde sie zu Genialität nobilitiert, mal zum Spleen verdammt - und immer galt sie als eng verknüpft mit Künstlertum. In dieser Folge geht es um den englischen Joy of Grief, also die Lust am Schmerz, um John Dowlands melancholische Ader und den barocken Hang zur Vergänglichkeit. mehr...