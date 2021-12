Ein Orchester nur für Komponistinnen: Vanessa Chartrand-Rodrigue und ihr OpusXX Orchestra

per Mail teilen

Werke von Frauen sind in den Konzertprogrammen immer noch in der absoluten Minderheit. Dagegen wollte die Dirigentin Vanessa Chartrand-Rodrigue etwas tun. Sie hat 2018 das OpusXX Orchestra gegründet, das ausschließlich Werke von Frauen spielt.

Eine ungeahnte Vielfalt

Vanessa Chartrand-Rodrigue ist nicht nur Dirigentin und Komponistin, sondern auch Opernsängerin und professionelle Viola da gamba-Spielerin. Wie die meisten klassischen Musikerinnen und Musiker hat sie lange Zeit ausschließlich Musik von Männern interpretiert.

„Ich hatte nicht nachgedacht. Und als ich Dirigentin wurde, wollte ich etwas Neues machen“ – ein Orchester gründen und neue Werke aufführen, am liebsten von Frauen. Als sich Chartrand-Rodrigue auf die Suche machte, war sie von der Menge und Auswahl überrascht.

Frauen haben schon immer komponiert

So wie Chartrand-Rodrigue geht es allen, die sich zum ersten Mal intensiver mit Komponistinnen auseinandersetzen. Schnell wird klar: Frauen haben schon immer komponiert. Gesellschaftliche Zwänge und klare Rollenbilder sind nur ein Erklärungsversuch, warum Frauen heute so unbekannt sind und ihre Werke selten verlegt wurden.

Eine andere Erklärung ist die männlich dominierte Musikgeschichtsschreibung zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute. Das hat auch Vanessa Chartrand-Rodrigue beim ersten Blick in musikwissenschaftliche Standardwerke ihrer Universität gemerkt. In den Inhaltsangaben dieser Bücher seien keine Komponistinnen vermerkt. Nur am Rande wurden Clara Schumann und Fanny Hensel erwähnt.

Auf den Spielplänen stehen kaum weibliche Komponistinnen

Eine in diesem Jahr veröffentlichte Studie vom Archiv Frau und Musik und von musica femina München zeigt, dass der Anteil an Kompositionen von Frauen auf den deutschen Spielplänen in der Saison 2019/20 bei gerade einmal 1,9 % lag.

Das OpusXX-Projekt will den Wandel mitanschieben

Um Veränderung zu bewirken, ist Vanessa Chartrand-Rodrigue mit ihrem OpusXX Orchestra von Fördermitteln abhängig. Für jedes Projekt werden neben einem kleinen festen Mitgliederkern zusätzliche Musiker*innen angefragt. Aufgrund der schwierigen Finanzierung stehen deswegen vor allem Werke für Kammer- oder Streichorchester auf dem Programm.

Es war für mich so eine tolle Erfahrung zu sehen, dass das Publikum bei alle Konzerte so begeistert waren. Und das gibt mir Hoffnung und Energie, das weiterzumachen.

In Zukunft möchte Chartrand-Rodrigue aber auch das große sinfonische Repertoire von Emilie Mayer, Louise Farrenc oder Mel Bonis anpacken, vielleicht auch eine Oper. Und: in jedem Konzert soll es eine Uraufführung geben.