Das Notenbuch Friedrichs des Großen

Von Bettina Winkler

Friedrich der Große hat nicht nur komponiert und musiziert, er hat auch Werke seiner Zeitgenossen in einem Notenbuch gesammelt. Das Original existiert nicht mehr, aber es gibt eine Abschrift, die 1858 in Breslau angefertigt wurde. Darin sind 54 Sonaten für ein Melodieinstrument und Generalbass enthalten. Dieses Kompendium spiegelt nicht nur die Musizierpraxis am Hof des preußischen Königs, sondern auch seinen persönlichen Musikgeschmack. Blättert man durch diese Sammlung, bekommt man einen repräsentativen Einblick in das Musikleben des preußischen Hofes im 18. Jahrhundert.