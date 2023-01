Das neue SWR2 New Talent: Trio E. T. A.

Alles, was wir an Beethoven so lieben, ist schon da in seinem Opus 1. Mit feuriger Energie spielt es das Trio E.T.A. im Barockschloss Mainau - gleichzeitig die erste SWR2 (Live-)Aufnahme des Trios vom Herbst 2021. Von 2023 – 2026 ist es das SWR2 New Talent und wird mit Konzertmöglichkeiten, Mitschnitten, CD- und Videoproduktionen unterstützt.