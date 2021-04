Jan Brachmann wurde 1972 in Greifswald geboren und hat Musikwissenschaft, Philosophie und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Er ist Musikjournalist und Autor der Bücher „Ins Ungewisse hinauf … – Johannes Brahms und Max Klinger im Zwiespalt von Kunst und Kommunikation“ sowie „Kunst – Religion – Krise: Der Fall Brahms“. Unter anderem ist er in SWR2 und bei Deutschlandfunk Kultur zu hören und schreibt seit 2016 im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Musik.

SWR Kristina Schäfer