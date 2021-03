Aufnahmen von Christina Landshamer und Gerold Huber für #zusammenspielen

Irène Wieniawska alias Poldowski:

L'heure exquise

Sérénade

Spleen Chester

Dansons la Gigue

Henry Purcell, bearbeitet von Benjamin Britten:

Not, all my torments can your pity move Z 400

There's not a swain on the plain Z 587

Sweeter than roses, aus: Pausanias, the Betrayer of his Country Z 585

Aufgenommen am 30.05.2020 im SWR Funkstudio Stuttgart