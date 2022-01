In dieser Musikstunden-Reihe taucht der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson in die vielseitige Welt des Lieds ein. Im Mittelpunkt steht die Kulturgeschichte des Lieds, seiner Dichter und Komponisten vom Fin de Siècle bis in die Gegenwart. Diese Folge reflektiert die neue Weltordnung nach dem II. Weltkrieg.



Musikliste

Benjamin Britten:

"Death be not proud"

Ian Bostridge (Tenor)

Graham Johnson (Klavier)



Paul Hindemith:

Sing on there in the swamp, Lied für Bariton und Klavier

Thomas Hampson (Bariton)

Craig Rutenberg (Klavier)



Paul Bowles:

Heavenly grass aus: Blue mountain ballads für Singstimme und Klavier

Thomas Hampson (Bariton)

Wolfram Rieger (Klavier)



Aaron Copland:

„Simple Gifts“ aus: Old American songs

William Warfield (Bassbariton)

Aaron Copland (Klavier)



John Duke:

Richard Cory

Thomas Hampson (Bariton)

Craig Rutenberg (Klavier)



Arthur Farwell:

„Wild Nights! Wild Nights!“ – Verse von Emily Dickinson

Cynthia Harmon (Sopran)

Warren Jones (Klavier)



Aaron Copland:

The Chariot

Phyllis Curtin (Sopran)

Aaron Copland (Klavier)



Samuel Barber:

„Knoxville, Summer of 1915“

Leontyne Price (Sopran)

New Philharmonia Orchestra London

Leitung: Thomas Schippers



Ned Rorem:

Stopping by woods on a snowy evening, Lied für Singstimme und Klavier

Susan Graham (Mezzosopran)

Malcolm Martineau (Klavier)



Margaret Bonds:

Stopping by woods

Louise Toppin (Sopran)

Vivan Taylor (Klavier)



H. Leslie Adams:

„Drums of tragedy“ mit Versen von Langston Hughes

Darryl Taylor (Tenor)

Robin Guy (Klavier)



Francis Poulenc:

Marc Chagall aus: Le travail du peintre, 7 Lieder für Singstimme und Klavier

Gérard Souzay (Bariton)

Dalton Baldwin (Klavier)



Dmitri Schostakowitsch:

„An einen Kritiker“

Magdalena Kozena (Mezzosopran)

Malcom Martineau (Klavier)



Hanns Eisler:

Epilog Nr. 7 aus: Ernste Gesänge

Matthias Goerne (Bariton)

Ensemble Resonanz

Manuskript zur Sendung