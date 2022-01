In der SWR2 Musikstunde taucht der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson in die vielseitige Welt des Lieds ein. Im Mittelpunkt der zweiten fünf Folgen steht die Kulturgeschichte des Lieds, seiner Dichter und Komponisten vom Fin de Siècle bis in die Gegenwart.

Vorlage für dieses Projekt ist eine Radio-Reihe, die Thomas Hampson und seine Hampsongfoundation in den USA produziert haben: „Song - Mirror of the World“. Die englischen Texte stammen von verschiedenen Musikwissenschaftler*innen, SWR2 Musikstundenautorin Katharina Eickhoff hat sie ins Deutsche übertragen. (SWR 2018) mehr...