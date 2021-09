Das Lied als Spiegel seiner Zeit (4/5)

In der SWR2 Musikstunde taucht der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson in die vielseitige Welt des Lieds ein. Die vierte Folge widmet sich Paris, der Stadt des Lichts, wo sich um 1840 die moderne Welt aus der Asche der alten erhebt.



Musikliste:



Hector Berlioz:

Symphonie funèbre et triomphale, Ausschnitt 3. Satz

The Staff Band of the Norwegian Armed Forces

Leitung: Ole Kristian Ruud



Michail Glinka:

„Reiselied“ - "Ein Lied auf die Eisenbahn"

Vassily Savenko (Baß-Bariton)

Alexander Blok (Klavier)



Hector Berlioz:

Nr. 2: Le Spectre de la rose aus: Les Nuits d'été, 6 Lieder für Singstimme und Klavier op. 7

José van Dam (Bariton)

Jean-Philippe Collard (Klavier)



Franz Liszt:

Vergiftet sind meine Lieder R 608

Thomas Hampson (Bariton)

Geoffrey Parsons (Klavier)



Robert Schumann:

Nr. 5: Dein Angesicht aus: Dichterliebe

Thomas Hampson (Bariton)

Wolfgang Sawallisch (Klavier)



Jacques Offenbach:

Le corbeau et le renard

Francois Le Roux (Bariton)

Jeff Cohen (Klavier)



Franz Liszt:

Oh, quand je dor R 569

Thomas Hampson (Bariton)

Geoffrey Parsons (Klavier)



Giacomo Meyerbeer:

Sicilienne (Nr. 27), Lied für Singstimme und Klavier aus: 40 Mélodies

Anne Sofie von Otter (Mezzosopran)

Melvyn Tan (Klavier)



Frédéric Chopin:

„Melodie“

Elzbieta Szmytka (Sopran)

Malcom Martineau (Klavier)



Stephen Foster:

„Hard times come again no more“

Thomas Hampson (Bariton)

Craig Rutenberg (Klavier)



Alphonse Varney:

“Le Chant des girondins”

Choeurs de l’Armée Française

Musique de la Garde Républicaine de Paris



Franz Liszt:

Über allen Gipfeln ist Ruh, Lied für Singstimme und Klavier R 610a

Diana Damrau (Sopran)

Helmut Deutsch (Klavier)

