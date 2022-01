In dieser Musikstunden-Reihe taucht der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson in die vielseitige Welt des Lieds ein. Im Mittelpunkt steht die Kulturgeschichte des Lieds, seiner Dichter und Komponisten vom Fin de Siècle bis in die Gegenwart. In der letzten Sendung geht es um die Rückkehr der Melodie.

Musikliste

Mark Adamo:

The late Victorians - IV: Chorale

Emily Pully (Sopran)

Eclipse Chamber Orchestra



John Corigliano:

The Cloisters I - Fort Tryon Park: September

Henry Herford (Bariton)

Robin Bowman (Klavier)



Arnold Schönberg:

Nr. 5: Walzer aus: 5 Stücke für Klavier op. 23

Glenn Gould (Klavier)



Leonard Bernstein:

„Love Duet“

Judy Kaye (Gesang)

William Sharpe (Klavier)



Ned Rorem:

„Inauguration Ball“ aus „War Scenes“

Donald Gramm (Bassbariton)

Eugene Istomin (Klavier)



Samuel Barber:

Nr. 2: A green lowland of pianos. Allegretto con grazie aus: 3 Lieder für Singstimme und Klavier op. 45

Thomas Hampson (Bariton)

John Browning (Klavier)



William Bolcom:

„Amor“

Frederica von Stade (Mezzosopran)

Martin Katz (Klavier)



John Corigliano:

„Dodecaphonia“

Lisa Delan (Sopran)

Kristin Pankonin (Klavier)



Ricky Ian Gordon:

„I never knew“

Kurt Ollmann (Bariton)

Ricky Ian Gordon (Klavier)



John Musto:

„Social Note“

Amy Burton (Sopran)

John Musto (Klavier)



Gabriela Lena Frank:

„Me Diste...oh Dios...Un Hija“

Robert Gardner (Bariton)

Anna Polonsky (Klavier)



Osvaldo Golijov:

Mañanita de San Juan (sephardische Romanze) aus: Ayre für Stimme und Kammerensemble

Dawn Upshaw (Sopran)

The Andalucian Dogs



Maria Schneider / Ted Kooser:

„Walking by flashlight“

Dawn Upshaw (Sopran)

Australian Chamber Orchestra



Ned Rorem:

„Then“

Nathaniel Webster (Bariton)

Gilbert Kalish (Klavier)

Ani Kavafian (Violine)

David Finckel (Violoncello

Manuskript zur Sendung