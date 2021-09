Thomas Hampson: Das Lied als Spiegel seiner Zeit (1/5)

In der SWR2 Musikstunde taucht der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson in die vielseitige Welt des Lieds ein. Im Mittelpunkt der ersten Folge stehen die Umbruchsjahre 1789, 1889 und 1989.



Musikliste:



Ludwig van Beethoven:

Schlußchor "Ode an die Freude" für Soli, Chor und Orchester aus: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125

June Anderson (Sopran)

Sarah Walker (Mezzosopran)

Klaus König (Tenor)

Jan-Hendrik Rootering (Baß)

Chor des BR

Symphonie-Orchester des BR

Leitung: Leonard Bernstein



Leonard Bernstein:

„Greeting“

Deborah Voigt (Sopran)

Brian Zeger (Klavier)



Bright Sheng:

“At the Hillside Where Horses are Running” aus "Three Chinese Love Songs"

Lisa Saffer (Sopran)

Paul Neubauer (Violine)

Peter Serkin (Klavier)



Chris DeBlasio:

“Walt Whitman in 1989” from The AIDS Quilt Songbook

Sanford Sylvan (Bariton)

David Breitman (Klavier)



John Adams:

Ausschnitt aus: The Wound-Dresser

Thomas Hampson (Bariton)

New York Philharmonic Orchestra

Leitung: Alan Gilbert



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Ich möchte wohl der Kaiser sein" KV 539

Thomas Hampson (Bariton)

Concentus musicus Wien

Leitung: Nikolaus Harnoncourt



Carl Philipp Emanuel Bach:

Ausschnitt aus “Am Bache“, Lied für Sopran und Gitarre

Andrea Chudak (Sopran)

Lidiya Naumova (Gitarre)



Johann Friedrich Reichardt:

"Einschränkung", Lied für Singstimme und Klavier

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Jörg Demus (Klavier)



Rouget de Lisle / Claude-Joseph / Hector Berlioz:

"La Marseillaise"

Plácido Domingo (Tenor)

Chicago Symphony Orchestra

Leitung: Daniel Barenboim



Jules Massenet:

Enchantement!

Sally Silver (Sopran)

Richard Bonynge (Klavier)



Claude Debussy:

La flûte de Pan

Marilyn Horne (Mezzosopran)

Martin Katz (Klavier)



Margaret Ruthven Lang:

“Ojalá”

Donald George (Tenor)

Lucy Mauro (Klavier)

Manuskript zur Sendung