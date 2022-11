Das Freiburger Barockorchester spielt „La Foresta incantata“

Das Freiburger Barockorchester eröffnet seine Konzertsaison 2022/2023 mit Kompositionen, die sich mit dem Mythos des Waldes beschäftigen.

La Foresta Incantata – Alle Werkangaben auf einen Blick Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

Sinfonia aus Rinaldo HWV 7 für Blockflöte, 2 Oboen, Fagott, Streicher & Basso continuo

Ouvertüre (Largo – Allegro)

Adagio

Allegro (Gigue) Francesco Geminiani (1687 – 1762)

La Foresta Incantata Teil Ia für 2 Flöten, 2 Oboen, Fagott, 2 Hörner, Streicher & Basso continuo

Andante | Allegro moderato | Andante | Allegro moderato | Andante | Allegro Georg Friedrich Händel

Concerto F-Dur Hwv 295 THE CUCKOO AND THE NIGHTINGALE

für Orgel solo, 2 Oboen, Fagott, Streicher & Basso continuo

Larghetto

Allegro Adagio

Larghetto

Allegro Francesco Geminiani

La Foresta Incantata Teil Ib für 2 Flöten, 2 Oboen, Fagott, 2 Hörner, Streicher & Basso continuo Andantespiritoso | Adagio | Allegro | Grave | Allegro moderato Antonio Vivaldi (1678 – 1742)

Concerto B-Dur Op. 8 Nr. 10 Rv 362 La Caccia Für Violine solo, Streicher & Basso continuo Pause Antonio Vivaldi

Sinfonia aus La Fida Ninfa Rv 317 für Streicher und Basso continuo

Allegro

Minuetto

Tempesta di Mare (Allegro molto) Francesco Geminiani

La Foresta Incantata Teil IIa für 2 Flöten, 2 Oboen, Fagott, Trompete, 2 Hörner,

Streicher & Basso continuo

Andante | Allegro | Allegro moderato | Andante spiritoso – Allegro | Allegro – Allegro moderato Antonio Vivaldi

Concerto G-Moll Rv 349 La Notte für Blockflöte solo, Streicher & Basso continuo

Largo

Presto („Fantasmi“)

Largo

Presto

Largo („Il sonno“)

Allegro Francesco Geminiani

La Foresta Incantata Teil IIb für 2 Flöten, 2 Oboen, Fagott, Trompete, 2 Hörner, Streicher & Basso continuo

Andante | Allegro | Affettuoso | Allegro Interpret*Innen Eyal Streett, Fagott

Jörg Halubek, Orgel

Freiburger Barockorchester

Gottfried von der Goltz Violine & Leitung Aufnahme Konzert vom 16. Oktober 2022 im Konzerthaus Freiburg

Der Wald ruft!

Im Barockzeitalter war der Wald ein äußerst ambivalent gesehener Fleck Erde. Für die einen war er ein Ort der Muße oder der Entrückung, den man aufsuchte, um sich von den Strapazen des Stadtlebens zu erholen. Für andere wiederum war er ein düsterer Ort, in dem gefährliche Tiere, Gesetzlose oder Wilderer lauerten.

Immer wieder wurde der Wald in der Musik thematisiert und in allen Facetten dargestellt. Bedeutend ist vor allem Francesco Geminianis Ballettmusik La foresta incantata, die in einem verwunschenen Wald vor den Toren Jerusalems zu Zeiten der Kreuzzüge spielt. In diesem Wald begegnet man Jägern und Nachtigallen, aber auch gespenstischen Wesen, die vor dem Krieg um Jerusalem fliehen.

Uraufführung war ein Reinfall

Anders als es der Titel vermuten lässt, handelt es sich bei La foresta incantata um keine laut - malerische Komposition, die die Klänge des Waldes und der Natur wiedergibt. Geminiani verfasste für die Pantomime eine Reihe von Concerti grossi, die die (heute verschollene) Handlung in einen musikalischen Rahmen einbinden.

Die Aufführung von La foresta incantata war ein Reinfall, was eventuell an der unorthodoxen Kompositionsweise Geminianis lag. Seine exaltierten Rhythmen brachten ihm bei seinen Zeitgenossen den Ruf eines „Exzentrikers“ ein – umso spannender ist diese individuelle Musik für heutige Ohren.

Von Geminiani zu Vivaldi und Händel

Tatsächliche Waldklänge begegnen uns in Antonio Vivaldis Violinkonzert La Caccia (Die Jagd) und in Händels Orgelkonzert The Cuckoo and the Nightingale, in dem ein Kuckuck und eine Nachtigall um die Wette zwitschern.