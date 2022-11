Es gibt Import- und Exportschlager: Im 19. Jahrhundert dominiert in Madrid die italienische Oper, doch spürbar suchen spanische Komponisten nach eigener Identität. Manuel de Falla bezieht sich auf spanische Folklore. Joaquin Rodrigo lebt seit 1939 in Madrid und verfolgt weiter de Fallas Fährten. Es wird also eine feurige Musikstunde mit rasanten Konzerten, mit Tonadillas und natürlich: mit Flamencos inklusive dem Nationalinstrument per se, der Gitarre.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Enrique Granados:

La Maya de Goya

Barbara Hölzl (Mezzosopran)

Ralf Heiber (Klavier)



Manuel de Falla:

La vida breve, Spanischer Tanz Nr. 1

Cincinnati Pops Orchestra

Leitung: Erich Kunzel



Isaac Albéniz:

Nr. 5: Asturias (Leyenda) aus: Suite española Nr. 1 für Klavier op. 47

Alicia de Larrocha (Klavier)



José Fernández "Tomatito" Torres, Vicente Amigo:

Soy Gitano (Ich bin Gitano)

Camaron de la Isla (Singstimme)

Instrumentalensemble



N. N.:

Tirititando de frío

Camarón de la Isla (Singstimme)

Tomatito (Gitarre)



Domenico Scarlatti:

Klaviersonate E-Dur K 206 (L 257)

Murray Perahia (Klavier)



Joaquin Rodrigo:

3. Satz: Allegro gentile aus: Concierto de Aranjuez für Gitarre und Orchester

Pepe Romero (Gitarre)

Academy of St Martin in the Fields

Leitung: Neville Marriner



Al Laurence Dimeola:

Passion, Grace and Fire

John McLaughlin, Al DiMeola, Paco de Lucia (Gitarre)

SWR2 Musikstunde vom 22.11.2022 | Das feurige Madrid – Klingende Städtetrips (2/5)