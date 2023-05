SWR2 Abendkonzert – LIVE vom 17.6.2023

Alte Welt in Neuer Welt, das Jiddischen Theater kommt nach New York. Goldfaden, Rumshinsky, Olshanetsky, Secunda - schon mal gehört, diese Namen? Nein? Kein Wunder. Denn es ist ein verschollenes, unbekanntes Terrain, durch das wir diese Woche streifen - auf den Spuren der jiddischen Bühnenmusik, den jiddischen Operetten und Musicals. Wir reisen von rumänischen Weinkellern bis an die New Yorker Second Avenue, begegnen Vertreibung und Neuanfang, Schmerz und Unterhaltung, "Trernen und Gelekhter". Aber auch Oskar Kokoschkas steiler These: "Die russisch, ungarisch und polnisch sprechenden Juden haben eigentlich das amerikanische Musical erfunden."