Das Archiv Frau und Musik in Frankfurt am Main

Für die Reihe #Zusammenspielen - Heimstudio hat die Kölner Klangkünstlerin und Architektin Nathalie Brum eine radiophone Komposition kreiert. Ursprünglich richtete sich die Aktion #Zusammenspielen von SWR2 an Musikerinnen und Musiker in Zeiten abgesagter Konzerte: Es entstanden zahlreiche Studioproduktionen mit Repertoire verschiedener Genres. Mit #Zusammenspielen - Heimstudio haben wir das Projekt auf die künstlerische Tätigkeit von Komponistinnen und Komponisten erweitert. In Kooperation mit SWR2 Musik entstehen seither neue Eigenproduktionen @home, die wir in der "JetztMusik" präsentieren.