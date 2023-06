DA CAPO – Wiederhören im SWR2 Mittagskonzert ab 23. Juli 2023

Was macht Ihnen Gänsehaut? Großbesetztes Sinfoniekonzert, Kammermusik oder lieber ein intimer a cappella-Abend? Was zieht Sie in unsere Konzerte? Verraten Sie es uns!

Das SWR Vokalensemble, das SWR Symphonieorchester und die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern begleiten Sie rund ums Jahr mit vielfältigen Konzertprogrammen. Welches Stück, welche:r Interpret:in, welche:r Dirigent:in, welcher Konzertort ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben und warum?

In DA CAPO im SWR2 Mittagskonzert am Sonntag schenken wir Ihnen eine halbe Stunde Zeit, um Ihre Erinnerungen wiederaufleben zu lassen. Werden Sie Teil unseres Radioprogramms und schicken Sie uns Ihre Musikvorschläge und persönlichen Erinnerungen an die Konzerte unserer Klangkörper per Mail an dacapo@swr.de oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Wir freuen uns auf ein Wiederhören in SWR2!

Ihre SWR2 Musikredaktion