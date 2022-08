Cymin Samawatie: „Beim Komponieren muss man immer mal wieder die Sachen auf den Kopf stellen“

Ein musikalisches Schlüsselerlebnis war mein gemeinsamer Auftritt mit Bobby McFerrin, 2003. Er nahm mich sehr spontan mit auf die Bühne, was ich ganz toll finde, ohne dass er mich so richtig kannte, sondern nur so ein bisschen. Und wir haben zwei Stücke miteinander gespielt und eins davon, da gab es eine Stelle, wo es mich voll weggelegt hat und ich gar nicht mehr wusste, wo ich bin, und bin voll aus der Harmonie herausgeflogen.

Und er hat das in so einer Geschicktheit umsungen und umspielt und mich dann wieder mit hineingenommen in das Stück, dass mir da mehrere Lampen auf einmal aufgegangen sind. Ich hatte das Gefühl, er hebt mich so richtig mit hoch in seine Liga, ich war damals noch Studentin in Berlin, und habe gedacht so möchte ich auch mal werden, dass ich Menschen hochheben kann und sie glänzen lassen kann. Das Publikum hat nichts gemerkt, und mich hat das einfach sehr beeindruckt. Dieser Moment, der wird mir für immer in Erinnerung bleiben.