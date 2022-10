Der Einstand der Preisträger*innen des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD bei den Schwetzinger SWR Festspielen verdient in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit. Von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie war die junge Generation am härtesten betroffen. Die ARD-Preisträger*innen von 2019 und 2021 (2020 wurde der Wettbewerb pandemiebedingt nicht ausgetragen) überraschen auch in ihrem zweiten Programm das Publikum mit Repertoire-Raritäten, wie dem Kaviertrio von Helena Munktell, eine der ersten Komponistinnen in Schweden oder dem Allegretto für Klaviertrio, das Beethoven 1812 für die zehnjährige Maximiliane Brentano schrieb. mehr...