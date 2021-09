Currentzis Midnight Lounge mit Patricia Kopatchinskaja

Alle Musiktitel der Midnight Lounge im Überblick

Márton Illés

Violin Concerto

Patricia Kopatchinskaja, WDR Symphonieorchester, Michael Wendeberg

Uraufführung 2019



Alexander Moissi reads Goethe

„Erlkönig"



Otomo Yoshihide's New Jazz Ensemble

„Preach"



George Enescu

Sonate Nr. 3 in a-Moll op. 25 für Violine und Klavier

George Enescu, Dinu Lipatti;

1. Satz



Horatiu Radulescu

„Before the Universe Was Born" (string quartet no. 5)

Jack Quartet



Galina Ustvolskaja

„Dies Irae" für 8 Kontrabässe, eine Holzkiste und Klavier

Schönberg Ensemble

1. Satz



Luboš Fišer

15 Blätter nach Dürers „Apokalypse" für Orchester

Prager Sinfoniker, Petr Altrichter



Maria Tanase „Malédiction d'amour"



Alpsegen (music from stone time)



Micrologus, Codex Rossi

Amor mi fa cantar a la Francesca



Micrologus, Codex Rossi

Abrasami, cor mio



Ioannis Koukouzèlis

„Kratime"

Choeur byzantin de Grece, Mathimata



Antonis Dalgas

„Manes Tis Avgis" (1931)



Marika Papagika

„Smyneiko Minore" (1919)



Kostas Roukounas

„Ousak Manes" (1932)



Anarexol Dub - Eek - A - Mouse



Haus Arafna

„Mirror Me"



Betty Carter

„Lonely house"

September Songs



Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 6, Andante

MusicAeterna, T. Currentzis



Iodi

„I think of you"



Gerard Grisey

4 Chants, Nr. 2: Les Sarcophoages



Jani Christou

Misterion