„Ich war am Rande des Zusammenbruchs“, bekennt Patricia Kopatchinskaja im Gespräch. Die Weltklassegeigerin, die derzeit als Artist in Residence mit dem SWR Symphonieorchester auf der Bühne steht, spricht darüber, wie sie die Zeit des Lockdowns erlebt hat und in ein tiefes kreatives Loch gefallen ist. Irgendwann wollte sie dann wieder „das sein, was ich bin“ – und hat begonnen, zu komponieren und im Wald für die Vögel zu musizieren. Die menschliche Berührung mit dem Publikum habe ihr während dieser Zeit am allermeisten gefehlt, die „kalten digitalen Geräte“ seien ihr zuwider gewesen, sagt sie. Doch habe ihr die Krise auch neue Wege als Künstlerin eröffnet. Jetzt gastiert sie mit ihrem alten Weggefährten Teodor Currentzis und dem SWR Symphonieorchester in Stuttgart und Freiburg und tourt durch weitere Städte im In- und Ausland. mehr...