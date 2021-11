Cuarteto Casals spielt Haydn, Mendelssohn und Bartók

Die Politik will den Generationenumbruch wagen, so scheint es. Und auch in der Musikszene wird alles unter 30 gefördert. Klar, meint SWR2-Kolumnist Gordon Kampe – logisch, dass die Alten und Etablierten nicht noch extra bedacht werden. Aber was ist mit der Generation dazwischen? Entweder man ist bis 40 etabliert, oder man verschwindet in der Versenkung... mehr...