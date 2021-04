Proteine und Moleküle sind in stetiger Bewegung, vibrieren und schwingen ohne Unterbrechung. Forscher haben diese Schwingungen schon länger in Musik übersetzt. Nun haben sie das Corona-Virus als japanische Saitenmusik interpretiert.

So "klingt" ein Corona-Virus-Protein



Im vergangenen Jahr ist es Forschenden am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston gelungen, die Schwingungen der aus Aminosäuren bestehenden Proteine hörbar zu machen und sie in Musik zu übersetzen. Mit derselben Methode wurde nun auch ein Protein des Coronavirus untersucht.

"Wenn Sie sich das Protein anhören, werden Sie feststellen, dass das komplizierte Design zu unglaublich interessanten und tatsächlich angenehmen, entspannenden Klängen führt." Markus J. Buehler auf Soundcloud

Entstanden ist dabei eine "vielschichtige algorithmische Komposition", die der MIT-Chemiker Markus J. Buehler bereits im März auf seinem Soundcloud-Account veröffentlichte. Dabei werde das Schwingungsspektrum des gesamten Proteins mit Klang- und Rhythmuselementen abgebildet, so Buehler.

Jedes Protein hat eine eigene Melodie

Buehler und sein Team hatten bei ihren Forschungen in den letzten Jahren herausgefunden, dass jede Aminosäure über einen individuellen Sound verfügt. Da die Schwingungen der Proteinbausteine aber in einem Frequenzbereich liegen, der für das menschliche Ohr unhörbar ist, wurde das Ganze von den MIT-Forschenden in das menschliche Hörspektrum verschoben. So kann jedem Protein eine Art Melodie zugeordnet werden und die Forscher können mittlerweile sogar Proteine an ihrem Klang erkennen, wie der ORF im vergangenen Sommer berichtete.