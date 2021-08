Während Russland den ersten Corona-Impfstoff zugelassen hat, haben sich Künstler*innen der zwei renommiertesten Opernhäuser des Landes mit dem Virus infiziert. Das Bolschoi soll trotzdem im September wiedereröffnet werden.

Coronaschutz am Mariinsky-Theater in Sankt Petersburg: Bereits Anfang Juli fanden im Rahmen des Musikfestivals "Stars of the White Nights" wieder erste Aufführungen statt. picture-alliance / Reportdienste TASS / Peter Kovalev

Die beiden größten Opern- und Balletthäuser Russlands, das Bolschoi und das Mariinsky, sind von zahlreichen Coronainfektionen betroffen. Laut russischen Medienberichten ist an Moskaus Bolschoi-Theater eine Tänzerin an Covid-19 erkrankt. Vorsorglich wurden 59 Personen, die mit ihr in Kontakt standen, unter Quarantäne gestellt und getestet. Das Bolschoi war, wie viele Kultureinrichtungen wegen der Corona-Krise bis zum Ende der Spielzeit geschlossen. Am 6. September soll es mit Verdis "Don Carlos" und Sopranistin Anna Netrebko wiedereröffnet werden.

Zahlreiche Infektionen am Mariinsky in St. Petersburg

Am Mariinsky-Theater in St. Petersburg wurden nach Berichten des russischen Fernsehens eine große Anzahl von Künstlern unter Quarantäne gestellt, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Demnach wurden auch mehrere Proben abgesagt, das Programm wird aber trotzdem mit bis zu vier Veranstaltungen pro Tag fortgesetzt. Das Mariinsky-Theater teilte in einer Pressemitteilung mit, dass alle Darsteller regelmäßig getestet werden. Das Haus in St. Petersburg hatte im Juli nach mehrmonatiger Schließung seinen Betrieb wieder aufgenommen.