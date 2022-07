Cornelius Meister dirigiert den neuen Bayreuther Ring

Zur Person: Cornelius Meister

Cornelius Meister ist seit der Spielzeit 2018/19 Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart.

Seine erste Wagner-Oper dirigierte er mit Tannhäuser im Jahr 2004 am Theater Heidelberg.

Seither hat Meister beinahe sämtliche Werke Richard Wagners aufgeführt und teilweise für Radio, CD und Video eingespielt, darunter Der fliegende Holländer an der Bayerischen Staatsoper und an der Oper Antwerpen, Tannhäuser an der Semperoper Dresden, Lohengrin an der Staatsoper Stuttgart und der Wiener Staatsoper, Tristan und Isolde u. a. an der Königlichen Dänischen Oper Kopenhagen, Der Ring des Nibelungen an der Lettischen Nationaloper Riga, Walküre an der Wiener Staatsoper und Parsifal an der Oper Antwerpen.