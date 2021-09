Internationale Klassikkünstler-Agentur Columbia Artist gibt auf

Ob Dirigent*innen wie Valery Gergiev und Mirga Gražinytė-Tyla, Pianist*innen wie Khatia Buniatishvili und Maurizio Pollini oder Geiger*innen wie Anne-Sophie Mutter und Gidon Kremer: Das Who's Who der klassischen Musik war stets bei Columbia Artist Management gelistet.

Auch er ließ sich von CAMI managen: Jahrhundert-Pianist Vladimir Horowitz (1903-1989) picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZUMA Press

Eine der weltweit größten Künstleragenturen, die Columbia Artists Management Inc. (CAMI) mit Sitz in New York, muss schließen. Die 1930 gegründete Traditionsagentur teilte am Samstag, 29. August, ihren Künstlern per E-Mail mit, dass sie zum Monatsende ihren Betrieb einstellen müsse. Als Begründung nannte die CAMI die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie auf die internationale Künstlergemeinde.

Für die Geschäftsabwicklung und die weitere Betreuung der zahlreichen Künstler wurde ein Treuhänder bestellt. Auf ihrer Webseite bedauerte CAMI ihre "schmerzhafte Entscheidung" und bedankte sich bei ihren Künstlern.

"Während unserer 90-jährigen Geschichte in der Unterstützung der Künste und Künstler in New York und auf der ganzen Welt war es eine Freude, Eure Anwälte für Eure Karriere zu sein. Wir glauben weiter an jeden einzelnen von Euch und hoffen, dass die Welt bald wieder zurück zu Aufführungen und Kreationen kommt wie niemals zuvor."

90 Jahre Künstler-Management

CAMI wurde 1930 von Arthur Judson und William Paley in New York durch die Zusammenlegung von sieben Konzertbüros zu einem Unternehmen gegründet. Sie übernahmen in den Folgejahren das Management zahlreicher internationaler Künstler, vor allem Dirigenten wie Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, James Levine und Otto Klemperer.

Auch viele renommierte Musiker*innen wie Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter Vladimir Horowitz und Elisabeth Schwarzkopf wurden von CAMI betreut. Die Agentur wurde von Judson bis zu seinem Tod 1970 geleitet. Ihm folgte bis 2015 Ronald Wilford, der dann von Tim Fox abgelöst wurde.