„Meine Hochachtung vor diesem großartigen Komponisten wächst Tag für Tag“, sagt der Dirigent Karl-Heinz Steffens über Alexander von Zemlinsky. Seit 2019 ist Steffens Generalmusikdirektor an der Tschechischen Staatsoper in Prag und damit einer der Nachfolger Zemlinskys, dessen 150. Geburtstag am 14. Oktober mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert wird. In SWR2 berichtet Steffens von der bevorstehenden und von ihm geleiteten Weltpremiere eines Zemlinsky-Opernfragments und vom Musikleben in seiner neuen Wahlheimat Prag. mehr...