Claudia Roth zur deutsch-russischen Kulturzusammenarbeit

In Lemberg in der Westukraine gibt es eine lange jüdische, deutsche und polnische Tradition, die sich auch im Musikleben der Stadt widerspiegelt. Seit der polnischen Teilung 1772 gehörte die Stadt zu Österreich-Ungarn. Viele Musiker aus dem habsburgischen Reich zog es nach Lemberg. Die Familie der Musikerin Julie Weber von Webenau, geb. Baroni-Cavalcabò, hatte Wurzeln in Tirol. Wer war die 1813 in Lemberg geborene Komponistin und Pianistin?