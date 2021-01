Jochen Sandig ist Kulturmensch mit Pioniergeist: In Berlin hat er das Kunsthaus Tacheles mitbegründet und geleitet, später das Kulturzentrum Radialsystem und die Tanzkompanie Sasha Waltz and Guests. Seit der Spielzeit 2020 ist er Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele, die er in eine neue Richtung lenkt: die UN-Nachhaltigkeitskriterien sind ihm dabei ein wichtiger Leitfaden. Jetzt macht ihm das Corona-Virus einen Strich durch die erste Spielzeit. Wie er mit der Krise umgeht und welche Rolle die Kultur in seinem Leben spielt, darüber erzählt Jochen Sandig in der Sendung. mehr...