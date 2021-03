Wenn es so etwas gibt wie die Grande Dame der deutschen Musikkritik, dann ist das wohl am ehesten Eleonore Büning. Sie war Redakteurin bei der ZEIT, der FAZ und FAS, hat nebenbei im Öffentlich-Rechtlichen moderiert und ist Vorsitzende des Preises der deutschen Schallplattenkritik. Mittlerweile ist sie pensioniert, hatte aber bis vor ein paar Monaten noch eine Kolumne in der FAZ, in der sie Fragen über klassische Musik beantwortet hat. Knapp 60 dieser Fragen und Antworten sind jetzt im Benevento Verlag als Buch erschienen. Desirée Löffler war gespannt, wie sich so viel Büning auf einmal liest. mehr...