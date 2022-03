In der Leipziger Straße in Berlin-Mitte, wo heute der Bundesrat tagt, wohnte einst Familie Mendelssohn. In der Oranienstraße im multikulturellen Kreuzberg erinnert eine Gedenktafel an den Operettenkomponisten Paul Lincke. Musik liegt in Berlin auf der Straße. In fünf Streifzügen durchqueren wir die Hauptstadt auf der Suche nach ihrem Klang.

In der letzten Folge der Reihe sind wir im ehemaligen Ost-Teil der Stadt unterwegs. In Treptow, Lichtenberg und Pankow. (SWR 2020) mehr...