Liebe auf den ersten Blick, so beschreibt Yuval Weinberg seine erste Begegnung mit der SWR Vokalensemble. Beim Internationalen Kammerchorwettbewerb 2017 haben sie sich kennengelernt, er wurde spontan zu einer Probe eingeladen, und dann nahm die Geschichte ihren Lauf.

Seit dieser Saison ist Yuval Weinberg neuer Chefdirigent des SWR Vokalensembles. Das sollte eigentlich am kommenden Wochenende mit einem großen Antrittskonzert gefeiert werden. Auch das hat Corona verhindert… Aber: Am Samstag, den 21.11.2020 können Sie das Konzert ab 18.00 Uhr per Livestream auf SWR Classic erleben.

Der neue Chefdirigent des SWR Vokalensembles Yuval Weinberg

Kunscht! hat den 30-jährigen Dirigenten in Fellbach bei den Proben in der „Alten Kelter“ beobachtet. „Mythen“ heißt das Programm, das „den Gesang bei seinen kultischen Wurzeln packen“ soll. Was das bedeutet und wie der junge Kosmopolit Yuval Weinberg den Chorgesang in die Zukunft führen will, das hat er uns erzählt – wo? In den Weinbergen oberhalb der Proben-Location.