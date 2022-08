Charlotte Greve: „Der Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt“

Ich will auf jeden Fall allen Komponistinnen mit auf den Weg geben, dass sie sich darüber Gedanken machen, was sie wirklich richtig gut finden und was sie selbst wirklich gerne hören wollen und was es vielleicht in der Form schon in irgendeiner Variante gibt oder auch noch nicht gibt.

Und egal wie kompliziert oder wie komplex die Idee ist, wenn diejenige etwas findet, was sie wirklich toll findet und was sie begeistert, dass sie daran festhält und versucht nicht irgendetwas in einen Rahmen zu pressen, der einem am Ende nicht wirklich etwas bringt, weil man die Musik gar nicht so sehr liebt, die am Ende dann dabei rauskommt. Sondern versuchen, Rahmen zu sprengen, wenn man das will, und sich nicht abhalten lassen, von Genres und Boxen in die man reingesteckt wird als Musiker oder als Komponist und Komponistin.