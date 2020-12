"Beim Schreiben kann man nicht immer daran denken, was 'elegant' und 'charmant' und 'weiblich' ist", findet Charlotte Brontë. Sie, Emily und Anne sind die wohl berühmtesten Schwestern in der Literaturgeschichte - drei Pfarrerstöchter, die Unglaubliches wagen: Sie schreiben! Ausgerechnet von "gentle Anne", der jüngsten, stammen die ersten feministischen Romane der englischen Literatur.

Ihr 200. Geburtstag sei Anlass, mit den Brontës durch ihre Literatur und durch die raue Landschaft Yorkshires zu streifen. Wir tauchen ein in das gesellschaftliche Leben ihrer Zeit und folgen den Spuren, die ihre Dichtung in der Musik hinterlässt.