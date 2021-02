per Mail teilen

Nachdem am 17 August 2020 am Mittag eine Stellungnahme von Wissenschaftler*innen der Charité veröffentlicht wurde, äußerte sich der Vorstand der Charité kritisch. Die Empfehlung, Konzert- und Opernsäle voll zu besetzen sei intern nicht abgestimmt und berücksichtige nicht die aktuelle Dynamik des Infektionsgeschehens. Die Stellungnahme sei nicht als Handlungsvorschlag, sondern als Grundlage für eine weitere kritische Diskussion zu verstehen.

Trotz des leichten Anstiegs der Neuinfektionen sei die Lage in Deutschland derzeit günstig, heißt es in der Stellungnahme der Charité. Imago Kai Bienert

Mit einem verpflichtenden Mund-Nase-Schutz für alle Besucher*innen während der gesamten Veranstaltung könnten sämtliche Plätze bei Klassikkonzerten und Opernhäusern besetzt werden. So hieß die Empfehlung der Charité Berlin in einer Stellungnahme vom 17. August 2020. Einige Stunden später meldete sich der Vorstand der Charité bei Twitter mit einem Dementi.

1/3 Bei der „Stellungnahme zum Publikumsbetrieb von Konzert- und Opernhäusern während der COVID-19 Pandemie“ zur Wiederaufnahme des Oper- und Konzertbetriebs unter #Corona-Bedingungen handelt es sich um ein nicht abgestimmtes Papier. Dieses gibt nicht ... Charité - Universitätsmedizin Berlin, Twitter, 17.8.2020, 15:31 Uhr

Bislang sind die Sitzreihen in Opern- und Konzerthäusern in Deutschland überwiegend leer, nur jeder vierte Platz wird normalerweise vergeben. Doch die Charité-Institute für Sozialmedizin und Epidemiologie sowie für Hygiene und Umweltmedizin empfehlen nun in einer überarbeiteten Studie, jeden Platz zu besetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass alle Besucher*innen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die entscheidende Grundlage ist die wissenschaftliche Beurteilung der Wirksamkeit von einem Mund-Nasen-Schutz. Wenn man einen solchen Schutz trägt, werden etwa 95 Prozent der Viruslast absorbiert. Das heißt, man selber ist geschützt, und auch das Gegenüber Prof. Stefan Willich, Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie an der Berliner Charité

Eine Empfehlung zum Publikumsbetrieb während der Covid-19-Pandemie hatten die Charité Institute für Sozialmedizin und Epidemiologie sowie für Hygiene und Umweltmedizin bereits am 7. Mai 2020 herausgegeben. Wegen der aktuell geringen Zahl an Neuerkrankungen in Deutschland wurden die „Stellungnahme zum Publikumsbetrieb von Konzert- und Opernhäusern während der COVID-19 Pandemie" und „Stellungnahme zum Spielbetrieb der Orchester während der COVID-19 Pandemie" aktualisiert und Lockerungen im Konzertbetrieb empfohlen.

Bedingungen für einen vollbesetzten Saal seien zudem zwingend die Einhaltung der üblichen Hygieneregeln, eine ausreichende Belüftung bzw. HEPA-Filter, die regelmäßige Desinfektion von Kontaktflächen, Abstandsregeln in gemeinschaftlich genutzten Bereichen wie z. B. Foyers und Sanitärräumen, eine kontaktlose Ticketkontrolle, die Hinterlegung von Kontaktdaten sowie der Verzicht auf Catering.



Das Publikum von Klassikveranstaltungen ist diszipliniert und hat ein aufgeklärtes Verständnis für gesundheitliche Zusammenhänge. Zudem wird während der Konzerte nicht gesprochen. Wir haben deshalb ein spezifisches Konzept für Klassikveranstaltungen in Coronazeiten entwickelt. Der Wunsch des Publikums nach dem direkten Konzerterlebnis ist groß. Mit einer strengen Maskenpflicht sowie den weiteren Schutzmaßnahmen ist ein sicherer Konzert- und Opernbetrieb auch in vollbesetzten Sälen möglich. Stefan Willich, Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie der Charité Berlin

Auch voll besetzte Orchester und Bühnen seien wieder denkbar

Beide Charité-Institute hatten im Mai bereits Empfehlungen für die Sitzordnungen der Musikerinnen und Musiker auf der Bühne verfasst, die viele Orchester in Deutschland und international umgesetzt haben. Diese Empfehlungen sind jetzt modifiziert. Auch hier ist eine Bestuhlung fast wie in der vorpandemischen Zeit möglich. Weitere physiologische und strömungstechnische Untersuchungen zeigten, dass auch bei Bläsern letztlich nur in einem sehr dichten Umkreis, ungefähr ein Meter um den Spieler herum, Tröpfchen und Aerosole zu erwarten seien im Fall eines infizierten Mitspielers.

Auf Basis dieser Erkenntnisse, empfiehlt Willich, die Distanzregeln auf der Bühne oder im Orchestergraben zu reduzieren. Bei Streichern reicht ein Meter und bei Bläsern 1,5 Meter Abstand.