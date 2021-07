„Als eine der ganz wenigen Künstlerinnen ihrer Zeit ist sie in fremde Kulturen eingetaucht“, sagt Beatrix Borchard über Pauline Viardot-García. Die Musikwissenschaftlerin ist die führende Expertin zu Leben und Werk der französischen Komponistin und Sängerin, die am 18. Juli vor 200 Jahren geboren wurde. Im Gespräch mit SWR2 beleuchtet Borchard die Bedeutung Viardots für uns heute und erklärt, warum die Musikerin noch immer in keine Schublade passt. Mit Blick auf ihre anspruchsvollen Kompositionen werde es in Zukunft noch viel zu entdecken geben. mehr...