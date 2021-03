Die Grünen in Umfragen an der Spitze, ihr Ministerpräsident in der Bevölkerung extrem beliebt: vieles spricht dafür, dass die Ära Kretschmann auch nach der Wahl am 14. März in Baden-Württemberg weiter geht. Wäre da nicht Corona. Die Debatte über Schließen oder Öffnen verunsichert viele, ein echter Wahlkampf findet in der Pandemie ohnehin nicht statt. Wer kann diese unberechenbare Lage für sich nutzen? Michael Risel diskutiert mit Prof. Dr. Ulrich Eith - Politikwissenschaftler, Universität Freiburg

Rüdiger Soldt - Frankfurter Allgemeine Zeitung, Uschi Strautmann - Leiterin der SWR-Landespolitik mehr...