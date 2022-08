Carola Bauckholt: „Wenn Material zu leben beginnt, ist das wunderbar“

Ich würde jungen Komponistinnen raten, unbedingt das zu tun, was sie gerne machen möchten, also nicht irgendwelchen Stilen hinterherjagen, oder „es müsste so sein, oder es müsste so sein“, sondern eigentlich dem nachgehen, was sie am meisten interessiert. Wir dürfen nicht denken, dass uns jemand fragt, wir müssen das schon tun.