Dresdner Wohnhaus von Carl Maria von Weber wird saniert

Es wird gemutmaßt, dass von Webers berühmteste Oper "Der Freischütz“ durch Spaziergänge von seinem Sommerhaus und durch Ausflüge in die nahe Sächsische Schweiz inspiriert war. Jetzt wird dieses 300 Jahre alte Sommerhaus saniert.

Der Carl-Maria-von-Weber-Freundeskreis über das Museumshaus: "Das Flair des authentischen Ortes ist bei Konzerten, Vorträgen, musikalisch-literarischen Veranstaltungen und Gartenkonzerten erlebbar." Imago Sylvio Dittrich

Das Carl-Maria-von-Weber-Museum in Dresden-Hosterwitz soll modernisiert werden. In den nächsten Jahren würden das Gebäude saniert und die Dauerausstellung neu gestaltet, teilte die Stadt Dresden am Dienstag, 22. September, mit. 2026 jährt sich Carl Maria von Webers (1786-1826) Todestag zum 200. Mal, sein Geburtstag zum 240. Mal. Bereits für 2021 steht das 200. Jubiläum seiner Oper "Freischütz" an.

Weltweit einziges Weber-Museum

Der Komponist verbrachte in dem Dresdner Winzerhaus in Hosterwitz nahe Schloss Pillnitz die meiste Zeit der Sommermonate von 1817 bis 1825. Viele seiner bedeutendsten Werke entstanden an diesem Ort, zum Beispiel die Opern "Euryanthe" und "Abu Hassan". "Das Weber-Museum spielt in der öffentlichen Wahrnehmung Dresdens kaum eine Rolle, obwohl es eines der herausragenden, authentischen Museen der Stadt ist", erklärte Museumsleiterin Romy Donath. Das Haus in Dresden-Hosterwitz sei das einzige Museum weltweit, das Carl Maria von Weber gewidmet ist.

Dresden festigt Ruf als Weberstadt und kauft Jubelkantate

Auch die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) kümmert sich unterdessen weiter um das Erbe Webers. Wie die SLUB - ebenfalls am 22. September - mitteilte, konnte sie vor Kurzem Webers Autograph der Jubelkantate in der Schweiz erwerben. Sie präsentiert die Handschrift des 1818 zum 50. Regierungsjubiläum von Friedrich August I. in Dresden uraufgeführten Stückes nun online für alle Interessierten weltweit.