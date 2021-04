per Mail teilen

Stornozahlungen bei der Hallenmiete für das Jahreskonzert oder fehlende Einnahmen durch Veranstaltungsabsagen: Finanzielle Folgen der Corona-Krise gibt es auch im Amateurmusikbereich.

Staatssekretärin Petra Olschowski stellt klar: "Unser Ziel ist es, existenzbedrohende Situationen für Musikvereine oder Chöre sowie für einzelne von und mit der Musik lebende Menschen abzufedern." Pressestelle Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Foto: Rainer Pfisterer

Die Amateurmusik Baden-Württembergs soll mit den Folgen der Corona-Pandemie nicht allein gelassen werden. In einem gemeinsamen Schreiben vom Montag, 30. März, an die Mitglieder des Landesmusikverbandes Baden-Württemberg sagten die Kunststaatssekretärin Petra Olschowski und der Präsident des Landesmusikverbandes Christoph Palm den Chören und Musikvereinen des Landes ihre Unterstützung zu. Die Mittel, die das Land den Vereinen der Amateurmusik über den Landesmusikverband zur Verfügung stellt, könnten im Bedarfsfall auch flexibel zur Bewältigung der Krisenfolgen eingesetzt werden, versprach die Staatssekretärin.

„Wir stehen unseren Vereinen mit Rat und Tat zur Seite. Dieses gemeinsame Schreiben ist ein deutliches Signal, dass wir durch Zusammenhalt, Dialog und Durchhaltevermögen die uns allen auferlegte Herausforderung größeren Ausmaßes meistern werden.“ Christoph Palm, Präsident des Landesmusikverbandes

Kurzarbeit und Liquiditätshilfen auch für Vereine

Musikvereine, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, wurden auf die Rettungsschirme von Bund und Land verwiesen. Bei Engpässen in der Vereinskasse könnten Kurzarbeitergeld für Vereinsangestellte oder Liquiditätshilfen und Steuerstundungen von den Vereinsverantwortlichen beantragt werden, heißt es in dem Schreiben weiter.

Zum Abschluss des Schreibens wurde noch an die wichtige gemeinschaftstiftende Funktion von Musik erinnert und die Mitglieder aufgefordert: "Halten Sie zusammen, wie wir es von der Amateurmusikfamilie gewohnt sind – und bleiben Sie Ihrem Verein sowie der Musik treu.“