Buyan Li singt Beethoven, Strauss und Korngold

Es war gut in Mannheim zu studieren, weil…

...die Stadt Mannheim sehr multikulturell und musikalisch ist. Das ist für Musiker was sehr Spannendes, denn man kann hier immer tolle Opern, Konzerte oder Kunstmessen erleben. Die Musikhochschule Mannheim hat eine sehr offene, lockere Atmosphäre. Die Professoren hier sind nicht nur Meister auf der Bühne sondern auch erfahrene Lehrer. Die Kollegen sind super talentiert und viele sind schon am Anfang ihrer Karriere sehr erfolgreich. Man lernt ganz viel, wenn man in so eine Umgebung studiert.

Wie würde dein ideales Konzert aussehen?

Es ist immer aufregend, dass man als Opernsänger mit Orchester zusammen ein Konzert aufführt. Auch die Akustik des Saales ist mir wichtig. Aber am wichtigsten ist das Publikum, wenn das Publikum begeistern kann und auf die Musik stark reagiert, dann fängt zwischen die Musikern und dem Publikum etwas wie eine chemische Reaktion an. Diese Energie ist zauberhaft und wenn so was passiert, dann ist das für mich schon ein ideales Konzert, egal wo oder wann oder was ich singe.

Wenn es ein Buch über dich geben würde – welchen Titel würde es tragen?

„Sprich nicht ( Bù Yán), Sing!“

Anmerkung: Mein Name Buyan bedeutet auf chinesisch „nicht sprechen“