SWR2 Abendkonzert vom 11.2.2023

Bruchsaler Schlosskonzerte – SWR2 New Talent Meets YCAT

Jonathan Leibovitz (Klarinette)

Lionel Martin (Violoncello)

Kiveli Dörken (Klavier)

Jörg Widmann:

Nachtstück

Nino Rota:

Trio

Svante Henryson:

Suite "Off Pist" für Klarinette und Violoncello

Ludwig van Beethoven:

Septett Es-Dur op. 20, bearbeitet für Trio

(Konzert vom 13. Januar 2023 im Kammermusiksaal)

Mit seinem Förderprogramm SWR2 New Talent begleitet die Musikredaktion von SWR2 seit Jahren erfolgreich hochtalentierte Musikerinnen und Musiker am Beginn ihrer Karriere. 2021 erhielt der junge Cellist Lionel Martin diese Auszeichnung, mit der er drei Jahre lang in Produktionen für Radio und Fernsehen sowie durch Konzertauftritte im Sendegebiet präsent ist. Mit dem britische Förderprogramm Young Classical Artist Trust (YCAT) kooperiert der SWR in diesem Konzert und lädt den Preisträger Jonathan Leibovitz ein, mit Lionel Martin und Kiveli Dörken als Klarinettentrio nach Bruchsal zu kommen.