SWR2 Abendkonzert vom 20.6.2022

Zurück zur Natur! Nie seit den Zeiten von Rousseau & Co. war dieser Ruf so laut wie heute - die Sehnsucht nach Arkadien, nach Flucht aus einer komplizierten Realität in paradiesische Landschaften des gesellschaftlichen Friedens und der Seelenruhe gibt es seit der Antike, und sie ist groß wie nie. Im dritten Teil steht die römische Accademia dell’Arcadia im Mittelpunkt und die Verwandlung des Zitats "Et in Arcadia Ego". mehr...