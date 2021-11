SWR2 Mittagskonzert vom 24.12.2021

Bruchsaler Schlosskonzerte 2021

Ensemble "Der Musikalische Garten":

Germán Echeverri Chamorro, Karoline Echeverri Klemm (Violine)

Annekatrin Beller (Violoncello)

Daniela Niedhammer (Cembalo)

Johann Helmich Roman:

Triosonata in A-Dur BeRI 114

Pietro Locatelli:

Triosonata in d-Moll op. 5 Nr. 5

Thomas Augustine Arne:

Triosonata in e-Moll op. 3 Nr. 7

Johann Joachim Quantz:

Triosonata in g-Moll QV 2:40, bearbeitet von J. H. Roman

Philipp Heinrich Erlebach:

Sonata III (1694)

Arcangelo Corelli:

Concerto fatto per la notte di Natale in g-Moll op. 6 Nr. 8

(Konzert vom 26. November im Kammermusiksaal)



Konzertchor Mädchen Cantus Juvenum Karlsruhe

Carsten Wiebusch (Orgel)

Leitung: Peter Gortner

Gabriel Fauré:

Maria mater Gratiae für Chor und Orgel op. 47/2

Ave Verum für 2-stimmigen Frauenchor und Orgel op. 65/ 1

Francis Poulenc:

Ave Maria aus Dialogues des Carmélites FP 159

Litanies à la Vierge Noire für Frauenchor und Orgel

Maurice Duruflé:

Tota pulchra es Maria für Mädchenchor a cappella aus Quatre Motets sur des thémes gregoriens op. 10

Gabriel Fauré:

Messe Basse für Sopran, Frauenchor und Orgel

Jean Langlais:

Gloria aus Missa in simplicitate

Traditionell erklingt Alte Musik bei den Bruchsaler Schlosskonzerten in der Weihnachtszeit, so auch 2021, als das deutsch-schweizer Ensemble "Der Musikalische Garten" zu Gast war. Wie es in einem Garten die unterschiedlichsten Pfade und ungewöhnliche Pflanzen zu entdecken gibt, so bleiben auch die vier Musiker des Ensembles, die allesamt an der Schola Cantorum Basiliensis historische Aufführungspraxis studierten, weiter auf der Suche nach neuen musikalischen Wegen und unbekannten Pretiosen. "Der Musikalische Garten" vermag mit seinem uneitlen, die Aufmerksamkeit ganz auf die Musik zu lenkenden Spiel den Hörer zu fesseln. Eine bemerkenswerte Bereicherung!", schrieb das Fono Forum.