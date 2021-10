SWR2 Abendkonzert vom 22.11.2021

Bruchsaler Schlosskonzert

Brentano String Quartet

Tribut an Strawinsky - 50 Jahre nach seinem Tod

John Cage:

Quietly Flowing Along

Igor Strawinsky:

Concertino

John Cage:

Quodlibet

Guillaume de Machaut:

Motette "Quant en moy"

Amy Lowell:

Lesung aus "Stravinsky Three Pieces"

"Grotesques" for string quartet": Movement I

Igor Strawinsky:

3 Stücke für Streichquartett, I

Dmitrij Schostakowitsch:

Polka

Amy Lowell:

Lesung aus "Stravinsky Three Pieces"

"Grotesques": Movement II

Igor Strawinsky:

3 Stücke für Streichquartett, II

Giuseppe Verdi:

Ave Maria h-Moll

Amy Lowell:

Lesung aus "Stravinsky Three Pieces"

"Grotesques": Movement III

Igor Strawinsky:

3 Stücke für Streichquartett, III

Anthem "The Dove Descending Breaks the Air"

Carlo Gesualdo di Venosa:

Tres Sacrae Cantiones, bearbeitet für Streicher von Igor Stravinsky

Ludwig van Beethoven:

Streichquartett Nr. 16 F-Dur op. 135

(Konzert vom 5. November 2021 im Kammermusiksaal des Bruchsaler Schlosses)

Im 30. Jahr seines Bestehens würdigt das Brentano String Quartet einen anderen Jubilar: Igor Strawinsky. 50 Jahre nach seinem Tod ist das Programm auf Strawinsky und Bezüge zu seinem Werk abgestimmt. Das renommierte Quartett aus New York ist für seine außergewöhnlichen Programmkompositionen bekannt, die sein Alleinstellungsmerkmal auch in der europäischen Kammermusikszene sind. In Bruchsal kehren mit dem Gastspiel des Ensembles die traditionsreichen Bruchsaler Schlosskonzerte nach einer pandemiebedingten Pause zurück in den barocken Kammermusiksaal des Schlosses.