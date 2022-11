SWR2 Mittagskonzert vom 24.12.2022

Bruchsaler Schlosskonzert "Heller Stern in dunkler Nacht – europäische Barockmusik zur Adventszeit"

Ensemble Colorito

Donata Wilken und Steffen Hamm (Barockviolinen)

Katrin Ziegler (Barockcello)

Ute Riemer (Cembalo)

Toshinori Ozaki (Laute)

Biagio Marini:

"Passacaglia" g-Moll op. 22

Johann Heinrich Schmelzer:

"Pastorella", Sonate für 2 Violinen und Basso continuo G-Dur

Dario Castello:

"Sonate X" g-Moll

Johann Hieronymus Kapsberger:

"Arpeggiata" für Laute Solo

Tarquinio Merula:

"Ruggiero", Sonate für 2 Violinen und Basso continuo G-Dur

Dieterich Buxtehude:

Triosonate G-Dur op. 1 Nr. 2

Arcangelo Corelli:

Triosonate h-Moll op. 3 Nr. 4

Jean- Marie Leclair:

"Deuxieme récréation de musique", Ouvertüre g-Moll op. 8 Nr. 2

Antonio Vivaldi:

Sonate für Violoncello B-Dur Nr. 6 RV 46

Johann Sebastian Bach:

"Nun komm, der Heiden Heiland", Fughetta BWV 699 für Cembalo Solo

Triosonate C-Dur BWV 1037

(Konzert vom 25. November 2022 im Kammermusiksaal des Bruchsaler Schlosses)

Tizian oder Tintoretto kam es beim Malen vor allem um das "colorito" an, um Farbe also und malerische Anlage. Dieser Begriff aus der venezianischen Renaissancemalerei war Namensgeber für das Ensemble Colorito, das als Alte-Musik-Ensemble an expressiven musikalischen Farben arbeitet, die über bloße Darstellung der musikalischen Architektur und Konstruktion hinausgehende. In der Adventszeit erfüllt Ensemble Colorito den Kammermusiksaal des Bruchsaler Schlosses mit europäischer Barockmusik in unterschiedlichen Besetzungen.