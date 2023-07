Broadway Baby – Das Musical und seine Geschichte(n) (1/5)

Mit Nick-Martin Sternitzke

Das Musical wäre zum deutschen Exportschlager geworden - hätte das nationalsozialistische Regime 1933 nicht die Triebe des musikalischen Unterhaltungstheaters gekappt, seine Macher verjagt und seine Stimmen stumm gemacht. In New York und London wird diese Kunst kapitalisiert -There' s No Business Like Show-Business! Was das Mega-Musical mit der Opulenz der Grand Opéra gemein hat, was es queer macht, und warum der deutsche Musicalmarkt ganz anderen Strategien folgt als der amerikanische - die SWR2 Musikstunde geht backstage.