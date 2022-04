Satz von Friedrich Silcher

Julia Kleiter (Sopran)

Michael Gees (Klavier)

Ein Beitrag von Dorothea Bossert

Julia Kleiter

Julia Kleiter gab ihr Operndebüt als Sopranistin 2004 als Pamina in Mozarts Die Zauberflöte an der Opéra Bastille in Paris. Diese Partie hat sie inzwischen auch in Madrid, beim Edinburgh Festival und in Zürich unter Dirigenten wir Marc Minkowski, Claudio Abbado und Nikolaus Harnoncourt gesungen. Sie gab bisher Konzerte in allen großen Musikmetropolen Europas sowie Liederabende.