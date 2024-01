Gast im Studio: Die Sopranistin Nikola Hillebrand

Am Mikrofon: Ines Pasz

Studiogast: Nikola Hillebrand (Sängerin)

Gerade mal 26 Jahre ist sie jung, die Sopranistin Nikola Hillebrand, und schon seit immerhin drei Jahren Mitlied im Solistenensemble des Nationaltheaters Mannheim. Dort feiert einen großartigen Erfolg nach dem anderen, als Gilda in Verdi "Rigoletto", als Norina in "Don Pasquale", als Blonde in Mozarts "Entführung aus dem Serail". Außerdem ist Nikola Hillebrand eine erfolgreiche Liedsängerin und hat im Februar in Heidelberg den hoch dotierten Wettbewerb "Das Lied" gewonnen. In Treffpunkt Klassik extra erzählt sie aus ihrem Leben als Opernsängerin, von ihrer Begeisterung am Liedegesang und von den großen Stimmen, die sie geprägt haben.





Musikliste:

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Die Entführung aus dem Serail", Ouvertüre

Staatskapelle Dresden

Leitung: Colin Davis

Richard Strauss:

"Der Rosenkavalier", Terzett (3.Akt)

Sophie Koch (Alt)

Diana Damrau (Sopran)

Renée Fleming (Sopran)

Münchner Philharmoniker

Leitung: Christian Thielemann

Johannes Brahms:

"Sehnsucht" op. 14 Nr. 8

Lucia Popp (Sopran)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Carlos Gardel:

Por una cabeza

The Tango Project

Maurice Ravel:

Kaddish

Nikola Hillebrand (Sopran)

Alexander Fleischer (Klavier)

Walter Donaldson:

"My baby just cares for me"

Nina Simone (Gesang)

Giuseppe Verdi:

"Rigoletto", Duett Rigoletto-Gilda (3.Akt)

Tito Gobbi (Bariton)

Maria Callas (Sopran)

Orchestra del Teatro alla Scala

Leitung: Tullio Serafin

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Notturno aus "Ein Sommernachtstraum"

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Hans Zender

Robert Schumann:

"Entflieh mit mir und sei mein Weib" op.64 Nr.3

Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Irwin Gage (Klavier)

Franz Schubert:

Moments Musicale f-Moll op. 94 Nr. 3

Martin Helmchen (Klavier)

Richard Strauss:

"Elektra", Szene Elektra - Orest

Hildegard Behrens (Sopran)

Boston Symphony Orchestra

Leitung:Seji Ozawa

Franz Schubert:

"Der Musensohn" D. 764

Hermann Prey (Bariton)

Gerald Moore (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Die Hochzeit de Figaro", Rezitativ und Arie der Susanna (4. Akt)

English Cahmber Orchestra

Leitung: James Lockhart

Irving Berlin:

Cheek to cheek

Fred Astaire (voc)

Leo Reisman & His Orchestra

Leitung: Leo Reisman