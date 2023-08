Veronika Winters großes Interesse liegt jenseits des Klassik-Mainstreams. Die Spezialistin für Alte Musik schätzt gerade die unbekannteren Werke bedeutender Musiker wie Bach oder Telemann. Mit gleicher Leidenschaft widmet sie sich Meistern, die fast vergessen sind: Alessandro Melani oder Georg Gebel.

Die Sopranistin Veronika Winter ist international als Spezialistin für Alte Musik gefragt. Mit den großen Vokalkompositionen der Barockzeit ist sie selbstverständlich vertraut. Ihr ganz eigenes Interesse aber gilt den weniger bekannten Werken bedeutender Musiker wie Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann. Mit gleicher Leidenschaft widmet sie sich der Musik von Komponisten, die zu Unrecht fast vergessen sind. Dazu zählen etwa Alessandro Melani oder Georg Gebel. Mit Ulrich Kahmann hat sich Veronika Winter über ihren künstlerischen Werdegang und ihre musikalischen Lieblingswerke unterhalten.



Musikliste:



Christoph Graupner:

"Die Welt, das Sündenhaus", Rezitativ aus der Kantate "Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust"

Veronika Winter (Sopran)

Ensemble L' arpa festante

Leitung: Rien Voskuilen

Heinrich Schütz:

"Eile, mich, Gott, zu erretten", Arie aus "Kleine Geistliche Konzerte" SWV 282

Veronika Winter (Sopran)

Das kleine Konzert

Leitung: Hermann Max

Matthias Weckmann:

"Wie liegt die Stadt so wüste", Arie aus der gleichnamigen Kantate

Veronika Winter (Sopran)

Himlische Cantorey

Christoph Bernhard:

"Aus der Tiefe ruf' ich, o Herr, zu dir", Arie aus den "Geistlichen Harmonien 1665"

Veronika Winter (Sopran)

Das kleine Konzert

Leitung: Hermann Max

Johann Adam Hiller:

"Mittler des Kreuzes", Arie aus dem "Stabat Mater"

Veronika Winter (Sopran)

Handel' s Company

Leitung: Rainer Johannes Homburg

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Israel, höre des Herrn Stimme!, Arie aus dem zweiten Teil des Oratoriums "Elias"op. 70

Veronika Winter, Sopran

Das kleine Konzert

Leitung: Hermann Max

Georg Friedrich Händel:

"In così dir und Arie Brillava protetto", Rezitativ aus der Kantate "Figlio d'alte speranze" HWV 113

Veronika Winter (Sopran)

Das kleine Konzert

Leitung: Hermann Max

Diogenio Bigaglia:

"Et in terra pax" und "Laudamus te", Chor und Duett aus der "Missa in F"

Veronika Winter (Sopran 1)

Magdalene Harer (Sopran 2)

Knabenchor Hannover

Barockensemble la festa musicale

Leitung: Jörg Breiding

Johann Sebastian Bach:

"Er kommt, er kommt, er ist vorhanden!", Arie aus der "Markuspassion" BWV 247

Veronika Winter (Sopran)

Hannoversche Hofkapelle

Leitung: Jörg Breiding

Carl Heinrich Graun:

"Was muss ich hier erblicken" und Arie Accompagnato "Brecht, ihr felsengleichen Herzen" aus der großen Passion "Kommt her und schaut"

Veronika Winter (Sopran)

Das kleine Konzert

Leitung: Hermann Max